Умер народный артист СССР Андреев

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало», — рассказал он.

Артисту было 90 лет. Круглую дату он отметил накануне, 27 августа. В День рождения Андреев неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Тем не менее окружающие надеялись, что все будет хорошо и он вскоре встретится с новоиспеченными студентами ГИТИСа.

Организацию похорон взял на себя Театр имени Ермоловой. Предварительно, прощание пройдет в среду, 2 сентября.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. Он посвятил творческой деятельности больше 60 лет и одному театру. Он был задействован в десятках работ в качестве режиссера и актера. С 1946-го артист выходил на сцену Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, с 1970 по 1985 год работал там главным режиссером, а с 1990 по 2012 — художественным руководителем.

Артист также сыграл почти в 50 фильмах («Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Человек родился»). В 2019 году актер снялся в кинокартине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Андреев был женат на «красавице Союза» Наталье Селезневой, разница в возрасте у них составляла 15 лет. Ко времени их знакомства девушка уже была знаменита на весь СССР после выхода комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».