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    29 августа 2020, 18:01

    Умер народный артист СССР Андреев

    Алена Макаренко

    Умер народный артист СССР Владимир Андреев. Эту новость сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, сообщил ТАСС.
    Умер народный артист СССР Андреев

    «Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало», — рассказал он.

    Артисту было 90 лет. Круглую дату он отметил накануне, 27 августа. В День рождения Андреев неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Тем не менее окружающие надеялись, что все будет хорошо и он вскоре встретится с новоиспеченными студентами ГИТИСа.

    Организацию похорон взял на себя Театр имени Ермоловой. Предварительно, прощание пройдет в среду, 2 сентября.

    Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. Он посвятил творческой деятельности больше 60 лет и одному театру. Он был задействован в десятках работ в качестве режиссера и актера. С 1946-го артист выходил на сцену Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, с 1970 по 1985 год работал там главным режиссером, а с 1990 по 2012 — художественным руководителем.

    Артист также сыграл почти в 50 фильмах («Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Человек родился»). В 2019 году актер снялся в кинокартине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

    Андреев был женат на «красавице Союза» Наталье Селезневой, разница в возрасте у них составляла 15 лет. Ко времени их знакомства девушка уже была знаменита на весь СССР после выхода комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

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