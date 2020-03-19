    19 марта 2020, 20:52

    Умер народный артист РСФСР Игорь Богодух

    Александра Каширина

    Народный артист РСФСР Игорь Богодух умер в возрасте 83 лет в Ростове-на-Дону. Он посветил Ростовскому академическому театру драмы имени Максима Горького более 55 лет.
    Умер народный артист РСФСР Игорь Богодух

    Там отметили, что смерть актера стала невосполнимой потерей для театра. «Боль всего коллектива, всех, кто знал и любил его как прекрасного артиста и партнера по сцене, доброго и глубоко порядочного человека», — указано на официальном сайте культурного учреждения.

    Прощание с артистов запланировано на 21 марта в 11:00 по московскому времени в центральном фойе Ростовского театра драмы.

    Игорь Богодух родился 4 марта 1938 года. В 1960 году он выпустился из Ростовского педагогического института, а спустя четыре года закончил Ростовское училище искусств. С того же года он начал играть в театре имени Максима Горького.

    В его репертуаре были пьесы «Ревизор», «Белая гвардия», «Женитьба», «Тихий Дон». Актер также играл и в кино. Его можно увидеть в картинах «В Крыму не всегда лето» (режиссер Виллен Новак), «Узник замка Иф» (режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич) и «Морской волк» (режиссер Игорь Апасян).