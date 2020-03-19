Умер народный артист РСФСР Игорь Богодух

Народный артист РСФСР Игорь Богодух умер в возрасте 83 лет в Ростове-на-Дону. Он посветил Ростовскому академическому театру драмы имени Максима Горького более 55 лет.

Там отметили, что смерть актера стала невосполнимой потерей для театра. «Боль всего коллектива, всех, кто знал и любил его как прекрасного артиста и партнера по сцене, доброго и глубоко порядочного человека», — указано на официальном сайте культурного учреждения.

Прощание с артистов запланировано на 21 марта в 11:00 по московскому времени в центральном фойе Ростовского театра драмы.

Игорь Богодух родился 4 марта 1938 года. В 1960 году он выпустился из Ростовского педагогического института, а спустя четыре года закончил Ростовское училище искусств. С того же года он начал играть в театре имени Максима Горького.

В его репертуаре были пьесы «Ревизор», «Белая гвардия», «Женитьба», «Тихий Дон». Актер также играл и в кино. Его можно увидеть в картинах «В Крыму не всегда лето» (режиссер Виллен Новак), «Узник замка Иф» (режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич) и «Морской волк» (режиссер Игорь Апасян).