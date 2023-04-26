26 апреля 2023, 18:21
Умер народный артист России Владимир Борисов
Самарский академический театр драмы сообщил о смерти Народного артиста Владимира Борисова
Народный артист России и лауреат Государственной премии актер Владимир Борисов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Самарский академический театр драмы имени Горького на своей странице во «ВКонтакте».
Выпускник Щепкинского театрального училища и коренной москвич Владимир Борисов работал в самарском театре с 1974 года.
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«Он создал десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актерский талант. Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег», — написали его коллеги.Всесоюзную славу актеру принесла роль Семена Савельева в многосерийном фильме «Вечный зов».
В последний раз Борисов поднимался на сцену 14 и 15 апреля в спектакле «Мюнхгаузен», где сыграл главную роль.
Гражданская панихида и прощание с Владимиром Борисовым пройдет в Самарском академическом театре драмы имени Горького в ближайшую пятницу, 28 апреля. Похоронят Народного артиста на городском кладбище.
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