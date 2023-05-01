Культура 01 мая 2023, 23:03 Умер народный артист России Георгий Демуров Народный артист России Георгий Демуров скончался на 83-м году жизни YouTube

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Скончался народный артист России и бывший художественный руководитель Нижегородского академического театра Георгий Демуров. Ему было 82 года. Сообщение о смерти актера появилось на сайте театра 30 апреля.

«Большой русский артист Георгий Сергеевич Демуров, о котором мы теперь будем говорить „был“… <…> Вся жизнь для него была — в театре, вся жизнь — для театра. Красивый, самобытный, ироничный, Георгий Сергеевич убежденно и очень убедительно говорил, что им всегда и во всем движет любовь», — написали его коллеги.

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Прощание с артистом состоится 3 мая в зале Нижегородского театра драмы.

Георгий Демуров родился в 1940 году в Грузии. В Нижегородском драмтеатре он проработал более 50 лет — с 1965 года. Восемь лет он был художественным руководителем театра.

Демуров сыграл более 150 ролей, среди которых зрителям особенно запомнились: лорд Грей в спектакле «Ричард Третий», Воланда из «Мастера и Маргариты», Прохор Железнов из «Вассы».