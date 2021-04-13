Умер народный артист Игорь Желтоухов

Народный артист России Игорь Желтоухов скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра.

Актер скончался рано утром 13 апреля. Долгое время он боролся с болезнью. О дате и месте прощания станет известно позже.

«Выражаем соболезнования родным и близким — у покойного остались супруга и двое сыновей», — сказали в театре.

Игорь Желтоухов родился в 1944 году в Хабаровске. Он является заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РСФСР. В 2020 году стал призером Национальной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Служил в Хабаровском краевом музыкальном театре.