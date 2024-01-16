Культура 16 января 2024, 00:11 Умер народный артист Бурятии Евгений Тихомиров РИА «Новости»

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Советский и российский актер театра и телевидения, народный артист Республики Бурятия Евгений Тихомиров скончался в возрасте 74 лет в Благовещенске. Об этом сообщили на сайте Амурского областного театра драмы.

«Всю жизнь Евгений Валерианович посвятил служению Мельпомене, работая в разных театрах страны — в Туве, Шахтах, Лысьве, Борисоглебске, Черемхово, Кимрах. В государственном русском театре Улан-Удэ актер был удостоен званий Заслуженного артиста Бурятской АССР и Народного артиста Республики Бурятия», — сказано в некрологе.

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Коллеги актера отметили, что «зрителям Евгений Валерианович запомнился яркими и неординарными ролями». В частности, Тихомиров сыграл дядю Митю в постановке «Любовь и голуби», простоватого Генерала в сказе «Про Федота-стрельца, удалого молодца» и герцога Корнуэльского в спектакле «Король Лир».

Артисты вспоминали Евгения Тихомирова как талантливого человека, покоряющего своей яркой индивидуальностью, темпераментом и способностью быть убедительным в любом жанре, причем независимо от роли — главная, эпизодическая или участие в массовой сцене.

В Амурском областном театре драмы он работал с 2001 по 2019 год. Здесь же актер вышел и на заслуженный отдых.