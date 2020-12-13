Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Ушел из жизни участник группы «Воскресение» Андрей Сапунов. Музыканту было 64 года. О его смерти сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала Абрамова РБК.

Андрей Сапунов родился 20 октября 1956 года в Волгоградской области. Год отучился в Астраханском институте рыбного хозяйства, а затем перешел в Московский энергетический институт. Но вуз будущий музыкант так и не окончил. После службы в армии Сапунов стал вокалистом в коллективе Стаса Намина.

Летом 1979 года стал играть в группе «Воскресение». В 1983 году окончил Музыкальное училище имени Гнесиных. После распада коллектива Сапунов играл в «Олимпии», «Самоцветах», «Лотосе» и СВ. В 1994 году Сапунов вошел в состав возрожденного «Воскресения». Покинул музыкальную группу Сапунов в 2016 году.