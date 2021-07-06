Умер музыкант Дживан Гаспарян

Мастер игры на дудуке, армянский музыкант Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал его внук Дживан Гаспарян-младший. Вслед за дедушкой он тоже стал известным исполнителем игры на дудуке.

«Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром», — говорится в сообщении.

Дживан Гаспарян играл на национальном армянском инструменте с детства. Начиная с 1950-х годов он ездил с гастролями по всему миру. Он получил звание народного артиста Армении.

В начале 80-х он эмигрировал в США, где продолжал выступать. Он принимал участие в записи саундтреков известных фильмов. Среди них «Гладиатор», «Последнее искушение Христа», «Хроники Нарнии» и «Код да Винчи».

Гаспарян сотрудничал с известными музыкантами. Его приглашали для записи Лайонел Ричи, Брайан Мэй, Питер Гэбриел, Серж Танкян, Борис Гребенщиков.