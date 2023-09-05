Культура 05 сентября 2023, 23:41 Умер мультипликатор Константин Арефьев Мультипликатор Константин Арефьев умер на 60-м году жизни Pxhere

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На 60-м году жизни умер российский мультипликатор Константин Арефьев. Об этом сообщила киностудия «Союзмультфильм».

«Это был разносторонний, энергичный человек. Память о нем будет жить во многих картинах. Выражаем искренние соболезнования друзьям и близким Константина Арефьева», — отметили его коллеги.

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Пользователи портала «Кино-театр.ру» уточнили, что мультипликатор умер 4 сентября. Причиной смерти стали последствия инсульта.

Константин Арефьев родился 8 июля 1964 года. Он учился в ленинградском Институте киноинженеров, потом окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Арефьев работал не только мультипликатором. Он успел попробовать себя в качестве режиссера, монтажера, аниматора и художника. Все свои навыки применял в разных проектах.

Недавно на «Союзмультфильме» Арефьев выступил в роли режиссера. Вместе с Михаилом Алдашиным он сделал короткометражный мультфильм «Крылья для друга». В качестве актера он снялся в киноленте «Пасечник» и «Психическая атака на Советы».