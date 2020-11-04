Умер литовский композитор Фаустас Латенас

В Вильнюсе в возрасте 64 лет умер композитор Фаустас Латенас, написавший музыку ко многим спектаклям Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. О причинах смерти не сообщается.

О случившемся сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок. Он рассказал, что Латенасу стало плохо дома и скорая помощь доставила его в больницу, где он и умер. Кирилл Крок подчеркнул, что труппа потрясена случившемся.

«Латенас был огромной частью нашего театра, с которым он долгое время сотрудничал. Им написана музыка к таким спектаклям в постановке Римаса Туминаса, как „Дядя Ваня“, „Евгений Онегин“, „Царь Эдип“. Мы скорбим», — заявил Крок.

Фаустас Латенас родился 16 мая 1956 года в литовском Дусетосе. После окончания республиканской консерватории по классу композиции он руководил литовскими театрами, и занимал пост министра культуры Литвы. Написал музыку ко множеству документальных и художественных фильмов. Сотрудничал с известными театральными режиссерами — Римасом Туминасом, Юрием Бутусовым, Константином Богомоловым и Владимиром Мирзоевым.