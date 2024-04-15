Культура 15 апреля 2024, 15:01 Умер композитор Ричард Горовиц Американский композитор Ричард Горовиц умер на 76-м году жизни

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Американский композитор Ричард Горовиц, специализировавшийся на музыке к кинофильмам, умер 13 апреля в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание ASNA со ссылкой на близких артиста.

Причины смерти композитора не уточняются.

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Ричард Горовиц родился в 1949 году в городе Буффало в США. Он приобрел известность благодаря работам над фильмами «Атлантида», «Три сезона», «Каждое воскресенье», «Тень Фараона» и «Тобрук». В 1991-м артист получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший саундтрек» за музыку к драме «Под покровом небес».

Помимо этого, Горовиц написал музыку к российско-украинской драме «Матч» с актером Сергеем Безруковым.