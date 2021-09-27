Умер киновед Кирилл Разлогов

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его дочь Анастасия Разлогова.

«Папа умер вчера, сердце», — сказала она ТАСС. Дата и место прощания пока не сообщаются.

Кирилл Разлогов родился 6 мая 1946 года в Москве в семье дипломата Эмиля Разлогова. В 1969 году он окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, с 1972 года начал читать курс лекций по истории зарубежного кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

С 1977 по 1988 год Разлогов являлся советником председателя Госкино СССР, с 1989 по 2013 год — директором Российского института культурологии, с 2013 года — профессор ВГИК и ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства. С 1999 года был программным директором Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Разлогов — автор и ведущий множества телевизионных программ о кино. В частности, «Киномарафона», «От киноавангарда к видеоарту», «Культа кино».