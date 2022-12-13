Культура 13 декабря 2022, 17:04 Умер кинокритик и экс-глава Госкино Армен Медведев Кинокритик Армен Медведев скончался в возрасте 84 лет РИА «Новости»

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Скончался экс-глава Госкино и кинокритик Армен Медведев. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Союза кинематографистов России Михаила Калинина.

«Да», — сказал Калинин, отвечая на вопрос о смерти Медведева.

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Кинокритик умер около 16:00 по московскому времени. Ему было 84 года. Дату и место прощания с кинокритиком пока не сообщили.

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В 60–80-е годы XX века Медведев был директором Бюро пропаганды советского киноискусства, главным редактором журнала «Искусство кино» и «Союзинформкино». Спустя время он стал председателем российского Госкино. С 1980 года преподавал на киноведческом факультете ВГИКа.

Медведев также был президентом Международного Фонда развития кино и телевидения для детей и юношества (Фонд Ролана Быкова). Кинокритика награждали премией «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие отечественного кино.