Умер известный российский искусствовед и куратор Виталий Пацюков. Об этом сообщило издание The Art Newspaper.

Пацюков руководил отделом междисциплинарных программ в Государственном центре современного искусства, был членом-корреспондентом Российской академии художеств, устраивал экспозиции в Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и других музеях. В 80-х и 90-х годах он организовывал выставки в зале «На Каширке», открыв России таких художников как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Янкилевский, Оскар Рабин, написала «Газета.ru».