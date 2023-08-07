Культура 07 августа 2023, 19:07 Умер иллюстратор сказок Андерсена и братьев Гримм Николай Устинов Заслуженный художник РСФСР Николай Устинов умер в 86 лет YouTube

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Скончался заслуженный художник РСФСР Николай Устинов, сообщили «Известия». По данным источника издания, смерть 86-летнего иллюстратора детских сказок наступила сегодня, 7 августа. При этом Telegram-канал Baza написал, что это произошло днем раньше.

Устинов умер в своей квартире в Москве, в Большом Афанасьевском переулке. «Известия» уточнили, что, по предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

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Николай Устинов с детства обожал рисовать. Учился в Московской средней художественной школе (сейчас — Московский академический художественный лицей Российской академии художеств), затем — на факультете графики в Московском государственном академическом художественном институте имени Сурикова. За свою жизнь Устинов успел создать иллюстрации к множеству книг детских сказок, в том числе к произведениям Ханса Кристиана Андерсена и братьев Гримм, Михаила Пришвина и Константина Паустовского. Персональные выставки работ Устинова открывались как в России, так и в странах Европы.

В конце 1970-х иллюстратор удостоился звания заслуженного художника РСФСР, в 2000-м стал народным художником Российской Федерации.