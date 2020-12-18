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    18 декабря 2020, 14:51

    Умер художник журнала «Мурзилка» Валерий Дмитрюк

    Полина Петрова

    Российский карикатурист-нонконформист Валерий Дмитрюк скончался в возрасте 80 лет. Он был инфицирован коронавирусом. Об этом в своем Fасеbооk-аккаунте сообщил московский фотограф Андрей Рушайло-Арно.
    Умер художник журнала «Мурзилка» Валерий Дмитрюк

    Художник известен по своим работам в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Колобок» и «Кукумбер». Большинство иллюстраций в этих изданиях было создано Дмитрюком. Кроме этого, карикатурист в соавторстве с писателем Григорием Остером вел специальную рубрику для детей в «Огоньке», пишет «Экспресс газета».

    Дмитрюк оформил десятки книг для издательства «Детская литература», является автором материалов для Большого театра, МХАТа и «Новой оперы». Также дизайнер работал в качестве художника-постановщика некоторых анимационных мультфильмов на студии «Диафильм».