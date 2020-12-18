Умер художник журнала «Мурзилка» Валерий Дмитрюк

Художник известен по своим работам в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Колобок» и «Кукумбер». Большинство иллюстраций в этих изданиях было создано Дмитрюком. Кроме этого, карикатурист в соавторстве с писателем Григорием Остером вел специальную рубрику для детей в «Огоньке», пишет «Экспресс газета».

Дмитрюк оформил десятки книг для издательства «Детская литература», является автором материалов для Большого театра, МХАТа и «Новой оперы». Также дизайнер работал в качестве художника-постановщика некоторых анимационных мультфильмов на студии «Диафильм».