Культура 02 апреля 2024, 18:44 Умер художник-постановщик «Убойной силы» Владимир Банных Художник-постановщик «Ленфильма» Владимир Банных умер в 71 год

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На 72-м году жизни скончался художник-постановщик «Ленфильма» Владимир Банных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте киностудии.

«Скорбим вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания мы сообщим позже», — написала пресс-служба «Ленфильма».

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Причина смерти не сообщается.

Владимир Банных родился 11 мая 1952 года. Он окончил художественный факультет ВГИКа, а затем работал художником-постановщиком на киностудии «Ленфильм». При его участии появились такие фильмы, как «Жил-был доктор…», «Порох», «Плата за проезд», «Счастливый неудачник», «Тоталитарный роман» и другие. Он также приложил руку к созданию сериала «Убойная сила».