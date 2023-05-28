Культура 28 мая 2023, 00:22 Умер художник Илья Кабаков Российский художник Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет Pxhere

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Один из основоположников московского концептуализма российский художник Илья Кабаков ушел из жизни в возрасте 89 лет. Информация об этом появилась на странице Фонда Ильи и Эмилии Кабаковых в соцсетях, отметил ТАСС.

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушку», — указано в сообщении. Как добавляется, художник умер 27 мая в окружении близких.

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Похороны художника пройдут в узком семейном кругу. Панихиду, которую смогут посетить все желающие, организуют через несколько недель после похорон.

Илью Кабакова называют одна из наиболее значительных фигур московского концептуализма. С 1989 года художник проживал в США. Среди его работ такие проекты, как «10 персонажей», инсталляции «Красный вагон» и «Случай в музее».

В 2000-х годах картины Кабакова «Номер люкс» и «Жук» продали за 4,1 миллиона долларов и 5,8 миллиона долларов. На момент продажи каждая из этих работ художника становилась самым дорогим произведением современного российского искусства.