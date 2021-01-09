Умер художник и профессор МГАХИ Валентин Сидоров

«Случилось непоправимое горе, сегодня утром после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Царствие Небесное и вечная память», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза уточнил, что Валентин Сидоров переболел коронавирусной инфекцией. Он уже вышел из реанимации и пошел на поправку. Но ослабленный организм не выдержал.

Дата и место прощания с художником станут известны позднее.

Пейзажи и жанровые картины Валентина Сидорова находятся в Третьяковской галерее, Русском музее и частных коллекциях. Среди его работ «Плывут над землей облака», «Святая гора», «Ненастный день. Коровино», «Утро в избе», «Березовый ветер» и другие.

Он преподавал в МГАХИ с 1994 года. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Лауреат государственных премий.