13 марта 2024, 12:11
Умер хореограф Юрий Копытин
Умер бывший главный балетмейстер Воронежского русского народного хора Копытин
Бывший главный балетмейстер Государственного академического Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова Юрий Копытин умер 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
В период с 1984 по 2013 год Копытин руководил балетным коллективом, создавая уникальные хореографические произведения, такие как «Воронежские хороводы», «Танец с бубнами», «На печи сижу» и многие другие. Его творческий подход отличался глубоким переосмыслением фольклорных традиций, стремлением к инновациям в содержании и форме исполнения.
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Коллеги и зрители запомнили Копытина как теплую и светлую личность, выдающегося артиста и талантливого режиссера. Его профессиональные и творческие достижения были достойно оценены на государственном уровне. В 2004 году хореографу присвоили звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2010 году он стал лауреатом Государственной премии в области культуры.
Церемония прощания с Юрием Копытиным пройдет 13 марта в 13:00 у морга больницы «Электроника», после чего состоятся похороны на Левобережном кладбище.
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