Культура 12 сентября 2023, 20:25 Умер главный хормейстер Ансамбля песни и пляски Российской армии Сергей Соколов Ансамбль имени Александрова сообщил о смерти главного хормейстера Соколова Фото: Telegram-канал академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова

Читать 360tv в

Главный хормейстер Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Сергей Соколов умер в возрасте 68 лет. О его кончине сообщили в Telegram-канале ансамбля.

Соколов ушел из жизни в ночь на вторник, 12 сентября.

Реклама

«Сергей Александрович был человеком добрейшей души, интеллигентным, тактичным и внимательным, любящим отцом и дедом», — написали коллеги музыканта.

Представители ансамбля отметили, что в последнее время, несмотря на плохое самочувствие, хормейстер продолжал участвовать в жизни коллектива: до последнего дня решал по телефону текущие задачи, организационные и творческие вопросы.

Прощание с Сергеем Соколовым состоится 13 сентября в 12:00 в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.