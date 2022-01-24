Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Известный модельер Тьерри Мюглер ушел из жизни в возрасте 73 лет. Он был основателем дома моды Mugler. О смерти француза сообщили в его соцсетях.

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Покойся с миром», — сказано в сообщении в Instagram.

Информацию о смерти модельера агентству France-Presse подтвердил его представитель Жан-Батист Ружо. По его словам, смерть Мюглера наступила от естественных причин.

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге. Он некоторое время учился в Страсбургской школе декоративных искусств, а затем переехал во Францию. В Париже Мюглер стал работать модным стилистом.

В 1973 году модельер создал свою первую коллекцию женской одежды. Мировую известность он получил в 1980-х годах. Позже Мюглер учредил свой парфюмерный бренд. В 2002 году он полностью оставил мир моды. При этом он продолжил создавать костюмы, устраивать показы и заниматься фотографией. В 2021 году он организовал масштабную выставку Thierry Mugler, Couturrisime, где представил свои знаменитые работы.