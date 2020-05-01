Умер Евгений Федоров. Он был старейшим актером Театра Вахтангова

В возрасте 96 лет ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. Он был старейшим актером Театра имени Вахтангова.

«С прискорбием сообщаем, вчера вечером на 97-м году жизни скончался старейший Вахтанговский актер — заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Федоров», — сообщила пресс-служба театра.

Перед смертью актер боролся с серьезным заболеванием, но все равно продолжал играть на сцене. Его можно было увидеть в спектаклях «Улыбнись нам, Господи» и «Последние луны».

«Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории Театра имени Евгения Вахтангова на протяжении 80 лет <…> Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Евгеньевича Федорова», — отметили в театре.

О дате и времени церемонии прощания с артистом пресс-служба пообещала сообщить позже.

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года. Он получил актерское образование в Театральном училище имени Бориса Щукина. Он учился на одном курсе с Владимиром Этушем, Яковом Смоленским и Ниной Архиповой. Свою профессиональную карьеру Федоров начал в Вахтанговской труппе, где и играл до самой смерти.