Культура 30 мая 2023, 19:08 Умер экс-директор Театра имени Ермоловой Марк Гурвич Бывший директор Театра имени Ермоловой Марк Гурвич умер 29 мая РИА «Новости»

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Не стало заслуженного работника культуры России Марка Гурвича, сообщили в пресс-службе Театра имени Ермоловой. Бывший директор учреждения культуры умер 29 мая.

Гурвич окончил ГИТИС в 1981 году, потом работал в Московском театре миниатюр, а в 1985 году пришел в Театр Ермоловой. Сначала он трудился в должности заместителя, а позже стал директором. С 2012 года Марк Гурвич работал в Театре сатиры.

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«Марк Абрамович горел своим делом, отдавал театру много времени, сил, вкладывал в него душу и всегда оставался человеком. История театра Ермоловой навсегда связана с его именем», — отметили в пресс-службе.

Коллеги выразили соболезнования родным, близким и друзьям артиста. «Известия» добавили, что церемония прощания с Гурвичем состоится 1 июня в Театре сатиры. В пресс-службе учреждения отметили, что осиротели без Марка Гурвича.

«Опытный, талантливый и мудрый, Вы всегда были внимательны к коллегам, добры к ним, всегда приходили на помощь даже в самых сложных вопросах. Светлая Вам память», — добавили в Театре сатиры.