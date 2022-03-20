Умер дирижер Михаил Юровский

Дирижер Михаил Юровский ушел из жизни в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Госоркестра России имени Светланова.

«Ушел из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский. Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом», — заявила пресс-служба.

В сообщении подчеркнули, что магия таланта дирижера заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения Моцарта, Мендельсона, Прокофьева, Чайковского. Юровскому удавалось открывать редко кем читаемые музыкальные страницы.

«Он был настоящим другом Госоркестра. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного музыканта. Светлая память!» — написали на сайте Госоркестра.

Михаил Юровский родился 25 декабря 1945 года в Москве. Окончил музыкальное училище при Московской консерватории, а затем стал работать ассистентом дирижера. В 1972 году стал дирижером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1989 году вместе с семьей переехал в Германию. где продолжил работу.