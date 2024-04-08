Культура 08 апреля 2024, 13:42 Умер дирижер Алексей Дмитриев Скрипач и дирижер Алексей Дмитриев умер 5 апреля в Петрозаводске

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Ушел из жизни скрипач и дирижер Алексей Дмитриев. Музыканта не стало 5 апреля, сообщила Петрозаводская государственная консерватория на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Прощание с Дмитриевым Алексеем Николаевичем состоится 8 апреля с 14 до 15 на улице Вольной, дом 4 (2-й зал)», — уточнили в пресс-службе учреждения.

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Дмитриев более 15 лет преподавал на кафедре струнных инструментов. В 2012 году он стал главным дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра Петрозаводской государственной консерватории. Долгое время музыкант был концертмейстером симфонического оркестра Карельской государственной филармонии.