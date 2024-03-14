Культура 14 марта 2024, 16:57 Умер диктор Виталий Короткевич Первый диктор орловского телевидения Виталий Короткевич умер в возрасте 79 лет

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Первый диктор орловского телевидения и заслуженный преподаватель ОГУ имени Тургенева Виталий Короткевич умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила ГТРК «Орел».

До того, как стать диктором, Короткевич был преподавателем факультета иностранных языков Орловского педагогического института. Сразу после занятий со студентами он ехал на студию к вечернему эфиру.

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«Выбор на Виталия Короткевича пал неслучайно — учитывались внешность, тембр голоса, правильная речь. Все это, а также природное обаяние и умение беседовать, у него было», — рассказали на телеканале.

Когда в силу увеличения эфира совмещать две работы стало невозможно, Короткевич сделал выбор в пользу преподавания немецкого языка. Несколько лет он даже был деканом факультета.

Прощание с Короткевичем состоится 16 марта в 11:00 в зале на Приборостроительной улице в Орле.