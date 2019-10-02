  • Умер чешский певец Карел Готт

    02 октября 2019, 12:15

    Александра Ломейко

    Известный певец Карел Готт ушел из жизни в Чехии в возрасте 80 лет. Он скончался после продолжительной болезни. Умер исполнитель во сне, рядом с ним были близкие.
    Умер чешский певец Карел Готт

    О смерти певца сообщил портал Echo24 со ссылкой на его вдову Ивану.

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    «С глубочайшей горечью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи», — сказала женщина.

    В середине сентября стало известно, что Готт страдает от острой лейкемии и находится на амбулаторном лечении в больнице в Праге. Проблемы со здоровьем у него обнаружились еще в 2016 году.

    Карел Готт считается самым известным чешским эстрадным исполнителем. Его первый альбом вышел в 1965 году, всего их было выпущено почти 300. Предпоследний — Ta Pravá — вышел в 2018-м.

    Свои соболезнования по поводу кончины музыканта выразил президент Чехии Милош Земан. Он назвал Готта «настоящим артистом», отдавший жизнь нескольким поколениям.

    «Чрезвычайно печальные новости для нашей страны», — передал слова главы государства его пресс-секретарь.