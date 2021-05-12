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    12 мая 2021, 19:08

    Умер бывший ведущий солист Большого театра Владимир Редькин

    Анатолий Минкин

    Народный артист России Владимир Редькин скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову. Певец долгое время входил в оперную труппу, где был ведущим солистом.

    Умер бывший ведущий солист Большого театра Владимир Редькин

    Причины смерти артиста собеседница агентства не назвала.

    «Скончался Владимир Николаевич Редькин», — сообщила Катерина Новикова.

    Прощание с артистом пройдет в субботу, 15 мая, в Российской академии музыки имени Гнесиных.

    Владимир Редькин родился в Москве, где после школы окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского в классе Зураба Соткилавы. Для стажировки от отправился в Италию, где занимался в миланском театре Ла Скала.

    Обладатель чистого баритона выступал на крупнейших оперных сценах мира. Солистом Большого театра он был 30 лет. Также он занимался преподавательской деятельностью, готовя молодых оперных исполнителей.