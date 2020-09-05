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    05 сентября 2020, 10:39

    Умер бывший руководитель РАМТ Владислав Любый

    Андрей Иванов

    Экс-директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый умер 3 сентября. Последнее время он боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщил сайт театра, которым Любый руководил 17 лет.
    Умер бывший руководитель РАМТ Владислав Любый

    «3 сентября 2020 года после долгой болезни ушел из жизни Владислав Любый, директор РАМТа с 1998 по 2015 год. Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром», — говорится в сообщении театра.

    РАМТ под его руководством выпустил трилогию «Берег утопии» в 2017 году. В 2010 году состоялось 13 премьер спектаклей разных стилей и жанров, пишет РИА ФАН.

    Любый подал идею создать творческую лабораторию «Молодые режиссеры — детям». За это он получил международную театральную премию имени Станиславского в номинации «Театральное дело» и премию всероссийского фестиваля «Колесо».

    Бывшие коллеги выразили соболезнования родным и близким покойного.

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