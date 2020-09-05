Умер бывший руководитель РАМТ Владислав Любый

«3 сентября 2020 года после долгой болезни ушел из жизни Владислав Любый, директор РАМТа с 1998 по 2015 год. Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром», — говорится в сообщении театра.

РАМТ под его руководством выпустил трилогию «Берег утопии» в 2017 году. В 2010 году состоялось 13 премьер спектаклей разных стилей и жанров, пишет РИА ФАН.

Любый подал идею создать творческую лабораторию «Молодые режиссеры — детям». За это он получил международную театральную премию имени Станиславского в номинации «Театральное дело» и премию всероссийского фестиваля «Колесо».

Бывшие коллеги выразили соболезнования родным и близким покойного.