Умер британский продюсер, работавший с Deep Purple и Black Sabbath

«Мне его будет очень не хватать», — признался вокалист.

Уточняется, что Берчу был 71 год. Причина смерти мужчины в настоящий момент неизвестна, пишет сайт «Утро.ру».

Он начал карьеру в 1970-х годах. Продюсер сотрудничал с такими исполнителями, как Гэри Мур, Роджер Гловер и Джон Лорд. В 1992 году Берч завершил свою музыкальную деятельность. Его последней работой в рок-индустрии стала помощь в создании альбома Iron Maiden «Fear of the Dark».