Культура 18 декабря 2023, 14:59 Умер балетмейстер-репетитор Большого театра Валерий Лагунов Балетмейстер-репетитор Большого театра Валерий Лагунов умер на 82-м году жизни РИА «Новости»

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Заслуженный артист России и балетмейстер-репетитор Большого театра Валерий Лагунов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Большой театр скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — сообщили в пресс-службе.

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Артист скончался в ночь на 18 декабря. Он выступал в таких знаменитых балетах, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка», «Щелкунчик», «Жизель» и «Анна Каренина», «Икар». Исключительная способность к прыжкам принесла Лагунову славу «летающего человека».

После завершения сценического пути Валерий Степанович продолжил делиться своим опытом и мастерством с молодыми поколениями танцовщиков, работая преподавателем.

Информацию о времени и месте прощания и похорон объявят позднее.