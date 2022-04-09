Умер автор шпионских романов Джек Хиггинс

Известный британский автор триллеров и шпионских романов Джек Хиггинс умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщило агентство РА со ссылкой на издательство HarperCollins. За время писательской карьеры он создал 85 произведений.

По имеющимся данным, Хиггинс (настоящее имя Гарри Паттерсон) умер в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш.

Мировая известность пришла к Хиггинсу в 1975 году после выхода романа «Орел приземлился». По всему миру было продано более 50 миллионов экземпляров книги. Произведение рассказывает о попытке похищения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля группой спецназовцев Третьего рейха. Книга была экранизирована в 1976 году режиссером Джоном Стерджесом. Главные роли исполнили Роберт Дювалл и Майкл Кейн.

Среди наиболее известных произведений Хиггинса — «Отходная молитва» (1987), «Ангел смерти» (1995) и «День расплаты» (2000). Последний роман автора — «Полуночный колокол» — вышел в 2017 году. Он попал в список бестселлеров по версии газеты The Sunday Times.

Ранее сообщалось, что американский певец и актер Бобби Райделл, исполнитель хита Volarе, умер в возрасте 79 лет.