Умер автор пьесы «Покровские ворота» Леонид Зорин

Ушел из жизни советский драматург и писатель Леонид Зорин. Он был автором многих знаменитых пьес. Одна из них — «Покровские ворота». Она стала основной для создания одноименного фильма.

Зорин умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни, рассказал «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, он узнал об этом от сына Леонида Генриховича, Андрея.

Леонид Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку. Зорин учился в Литературном институте имени Максима Горького в Москве. Его первая пьеса «Молодость» была поставлена в московском Малом театре в 1949 году. Позже его новые пьесы выходили регулярно. Среди них «Варшавская мелодия», «Царская охота», «Декабристы». По некоторым произведениям ставили фильмы.

Например, пьеса «Покровские ворота» появилась в 1974 году, а в 1982-м на экраны вышла комедия «Покровские ворота» с участием Олега Меньшикова, Татьяны Догилевой и других. Также драматург писал сценарии для кино. Последняя его работа в этом качестве — телесериал «Тяжелый песок».

Зорин был лауреатом советских и российских литературных конкурсов.