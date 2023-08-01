01 августа 2023, 21:55
Умер автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер
Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер ушел из жизни 1 августа, через несколько дней после своего 90-летия. О его смерти сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в своем паблике во «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — сообщили представители союза.
Реклама
Причина смерти Колкера не называется. О месте и времени прощания с композитором пообещали сообщить позже.
Колкер — автор десятков знаковых песен и музыки к спектаклям и кинокартинам. Среди его работ музыка к песне «Туман», прозвучавшей в фильме 1967 года «Хроника пикирующего бомбардировщика».
Музыку Колкера можно услышать в таких картинах, как «Труффальдино из Бергамо», «Уходя — уходи», а также «Трое в лодке, не считая собаки».
За несколько дней до своей смерти — 28 июля — Александр Колкер отметил юбилей. Композитору исполнилось 90 лет.
Музыка
Реклама
Реклама