Культура 01 августа 2023, 21:55 Умер автор песни «Стоят девчонки» Александр Колкер Pxhere

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Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер ушел из жизни 1 августа, через несколько дней после своего 90-летия. О его смерти сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в своем паблике во «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — сообщили представители союза.

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Причина смерти Колкера не называется. О месте и времени прощания с композитором пообещали сообщить позже.

Колкер — автор десятков знаковых песен и музыки к спектаклям и кинокартинам. Среди его работ музыка к песне «Туман», прозвучавшей в фильме 1967 года «Хроника пикирующего бомбардировщика».

Музыку Колкера можно услышать в таких картинах, как «Труффальдино из Бергамо», «Уходя — уходи», а также «Трое в лодке, не считая собаки».

За несколько дней до своей смерти — 28 июля — Александр Колкер отметил юбилей. Композитору исполнилось 90 лет.