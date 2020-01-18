Умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика»

В Петербурге скончался драматург Юрий Димитрин, написавший либретто к первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Об этом сообщил в Facebook композитор Александр Журбин, сочинивший музыку к опере.

Димитрин — псевдоним Юрия Михельсона, взятый им в честь сына Дмитрия. Драматург родился в 1934 году, после окончания Ленинградского химико-технологического института он несколько лет проработал по специальности, затем стал журналистом, литератором и драматургом.

Он написал 75 пьес для музыкальной сцены — опер, оперетт и мюзиклов с оригинальными и переводными либретто. Одной из последних театральных работ Димитрина стала опера «Братья Карамазовы», поставленная в Мариинском театре в 2008 году.

Журбин выложил совместную фотографию с Димитриным, сделанную в 1975 году после премьеры «Орфея и Эвридики».

«Даже в самых безумных мечтах мы не могли себе представить, что эта опера будет ставиться и через 45 лет, и будет занесена во все словари и энциклопедии, и что про нее будет знать каждый образованный человек, и не только в России», — написал композитор.