Умер автор олимпийского Мишки Виктор Чижиков

Иллюстрации народного художника России Виктора Чижикова знали все. На книжках с его рисунками выросло не одно поколение детей. Он начал рисовать еще в конце 50-х годов — оформлял детские книги, делал шаржи и смешные рисунки для журналов.

Чижиков одним из первых отечественных художников получил диплом имени Андерсена за книгу «Доктор Айболит».

Он работал в издательствах «Малыш», «Детская литература». Сотрудничал с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки». Многие запомнили героев книг именно по его иллюстрациям. Он работал над «Праздником непослушания», «Верой и Анфисой», современной сказкой «Вниз по волшебной реке».

«Невозможно переоценить вклад в искусство книжной иллюстрации Виктора Чижикова — светлого и веселого художника и человека», — говорится в сообщении.

Издательство отметило, что в эти дни многие вспоминают Олимпиаду 1980 года. Именно Виктор Чижиков создал и подарил всем образ олимпийского Мишки, который тронул сердца миллионов людей.

«Сегодня мы прощаемся с Виктором Чижиковым — с чувством грусти и благодарности и твердой уверенностью — Виктору Александровичу удалось сделать этот мир намного лучше», — написали авторы сообщения.

В прошлом году художник представил собственную серию книг «Сказки с рисунками В. Чижикова». На презентации несколько часов общался с пришедшей публикой, а потом раздавал автографы.