Умер автор неофициального гимна Латинской Америки
Скончался аргентинский композитор Сесар Иселья. Он написал песню, которая стала неофициальным гимном Латинской Америки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным газеты «Взгляд», мужчине было 82 года. Он умер в Буэнос-Айресе. Причиной стала хроническая кардиопатия.
В 1969 году Иселья написал музыку для песни Cancion con todos («Песня со всеми») на стихотворение Армандо Техады Гомеса. Позже ЮНЕСКО заявила, что это гимн Латинской Америки.