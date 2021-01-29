Умер автор неофициального гимна Латинской Америки

По данным газеты «Взгляд», мужчине было 82 года. Он умер в Буэнос-Айресе. Причиной стала хроническая кардиопатия.

В 1969 году Иселья написал музыку для песни Cancion con todos («Песня со всеми») на стихотворение Армандо Техады Гомеса. Позже ЮНЕСКО заявила, что это гимн Латинской Америки.