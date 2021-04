Умер автор хитов Бонни Тайлер Джим Стейнман

В США в возрасте 73 лет умер композитор Джим Стейнман. Смерть наступила 19 апреля из-за почечной недостаточности, рассказал AP его брат Билл.

«Я уже очень по нему скучаю», — сказал Билл Стейнман агентству по телефону.

Джим Стейнман родился 1 ноября 1947 года в Нью-Йорке. Он начинал в музыкальном театре. На протяжении всей своей карьеры композитор писал и продюсировал рок-баллады и оперные постановки.

Стейнман — автор дебютного альбома Мита Лоуфа Bat Out of Hell — одной из самых продаваемых пластинок в истории.

Также он написал хиты для Селин Дион, Бонни Тайлер и дуэта Air Supply. Композитор сочинил мюзиклы «Свистни по ветру» и «Бал вампиров».

Бонни Тайлер исполнила его песни It’s a Heartache, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero.

В 2012 году Стейнмана ввели в Зал славы авторов песен. В 1997 году ему вручили «Грэмми» за продюсирование альбома Селин Дион Falling Into You.

Ранее стало известно, что рэпер LʼOne вернул себе права на псевдоним, а также на свой репертуар. Некоторое время все это принадлежало лейблу Тимати Black Star.