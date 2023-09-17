Культура 17 сентября 2023, 00:44 Умер автор «Беловежской пущи» поэт-песенник Николай Добронравов «Экспресс-газета»: Умер муж Александры Пахмутовой поэт Николай Добронравов РИА «Новости»

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Лауреат Государственной премии СССР, поэт-песенник Николай Добронравов скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщила «Экспресс-газета». Поэту было 94 года.

Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. Закончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТе имени М. Горького, снимался в кино, затем начал писать песни.

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Свои Лучшие произведения поэт создал в соавторстве с женой — артисткой и композитором Александрой Пахмутовой. Пара прожила вместе почти 70 лет. В 2006 году Добронравов и Пахмутова отметили золотую свадьбу.

Наиболее известны песни Добронравова «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Птица счастья», «Хорошие девчата», «Старый клен» и многие другие.