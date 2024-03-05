Культура 05 марта 2024, 13:57 Умер архитектор Юрий Гнедовский «РЕН ТВ»: умер почетный президент Союза архитекторов России Юрий Гнедовский

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Ушел из жизни Юрий Гнедовский, который занимал пост почетного президента Союза архитекторов России и был первым президентом Международной ассоциации союзов архитектурных стран СНГ. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

По информации СМИ, тело Гнедовского обнаружили в его квартире в Москве. На место происшествия сразу прибыли сотрудники столичного МВД.

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По результатам первоначального осмотра признаков насильственной смерти они не выявили. В настоящее время началась дополнительная проверка обстоятельств случившегося.

Юрий Гнедовский родился 3 июля 1930 года в Свердловске. В 1954-м он окончил Московский архитектурный институт. В 2002 году его признали Народным архитектором России, а в 2006-м ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.