Умер актер Театра российской армии Виталий Стремовский

Актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссер Виталий Стремовский ушел из жизни в 73 года. Артист умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, ночью накануне.

«К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», — рассказал его сын на личной странице Стремовского-старшего в Facebook, добавив, что про дату и место прощания он сообщит несколько позже.

Виталий Стремовский — заслуженный артист России, родился 13 июня 1947 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ. С 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году получил режиссерское образование в Театральном училище имени Щукина и занялся постановкой ряда спектаклей, среди которых «Схватка», «Старый холостяк и распутники» и «Марио и фокусник».