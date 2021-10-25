Умер актер, сыгравший официанта Гюнтера в «Друзьях»

В своем доме в Лос-Анджелесе умер 59-летний актер Джеймс Майкл Тайлер. Наибольшую известность он получил после того, как сыграл роль официанта Гюнтера в сериале «Друзья». О его кончине сообщил менеджер.

Как сообщил канал SkyNews, в 2018 году Тайлеру диагностировали рак простаты на поздней стадии, когда болезнь распространилась на кости. Он стал активистом кампании, призывающей американцев делать анализы крови для определения рака простаты после 40 лет.

Официант Гюнтер стал одним из самых любимых второстепенных персонажей «Друзей». Он работал в кофейне Central Perk, в которой шесть главных героев сериала проводили большую часть своего времени. На протяжении 10 серий персонаж Тайлера был влюблен в Рэйчел (Дженнифер Энистон).