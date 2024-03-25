Культура 25 марта 2024, 17:06 Умер актер Рафаэль Клейнер Народный артист России актер Рафаэль Клейнер умер в возрасте 84 лет

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Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Причина смерти не уточняется.

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Рафаэль Клейнер родился в 1939 году в деревне Рубежное на Украине. Он работал в Театре драмы и комедии Юрия Любимова на Таганке, а также выступал с сольными чтецкими программами. В 1995 году он получил звание народного артиста России.

Прощание с актером пройдет во вторник, 26 марта, с 11.00 в Камерном зале филармонии (зал Чайковского).