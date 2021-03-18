Умер актер МХАТа Виктор Конашенков

Актер МХАТа имени М. Горького Виктор Конашенков умер в 68 лет. Информация появилась на сайте театра.

Источник фото: Официальный сайт МХАТа имени М. Горького

Причина смерти не называется.

«Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.

Виктор Конашенков родился в 1953 году в Чите. После окончания ГИТИСа он 10 лет служил в Волгоградском драматическом театре имени М. Горького. После актер переехал в Москву.

Конашенков пришел во МХАТ имени Горького в 2009 году. Там он играл в спектаклях «Контрольный выстрел», «Униженные и оскорбленные», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Деньги для Мари», «Ромео и Джульетта», «36 часов из жизни одинокого мужчины» по пьесе Юрия Полякова.

В 1976 году Конашенков дебютировал в кино, написал «Газета.ru». Ему досталась роль Якоба в фильме «Возвращение» Раймо Олави Ниеми. Всего в фильмографии артиста насчитывается почти 20 кинокартин и сериалов. За время съемок у него сложилось амплуа сильной личности и тонкого психолога: военный, судья, адвокат.