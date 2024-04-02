Культура 02 апреля 2024, 17:58 Умер актер Мечислав Громбка Польский актер Мечислав Громбка умер на 74-м году жизни

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Польский актер театра, кино и телевидения Мечислав Громбка умер в возрасте 73 лет, меньше чем за две недели до своего дня рождения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Академию театрального искусства PWST.

Артист скончался 1 апреля. Причина смерти не уточняется.

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Мечислав Громбка родился в Кракове 1950 году. На экране он дебютировал в 70-х и успел сняться в таких фильмах, как «Стеклянный шар», «Испытание огнем» и «Человек из мрамора». Всего за плечами артиста около трех десятков проектов.

Помимо актерской карьеры, он успел попробовать себя в качестве певца, артиста озвучания, танцора, телеведущего, сценариста и режиссера. Он также был фронтменом в двух бит-группах.