Умер актер Клод Жиро из фильмов про Анжелику

Причины смерти не уточняются. Жиро скончался 3 ноября. В субботу, 7 ноября, в церкви городка Сен-Прист-де-Шам состоится церемония прощания.

Клод Жиро родился в 1936 году в центральной части Франции. Он начинал в парижских театрах, затем начал сниматься в кино.

Актер сыграл маркиза Филиппа дю Плесси-Белльера — возлюбленного красавицы-авантюристки Анжелики, появившись в трех фильмах серии «Анжелика — маркиза ангелов», «Анжелика и король» и «Анжелика в гневе».

Главной киноработой Жиро считается главная роль в фильме «Приключения раввина Якова» (1973). Его партнером по картине был комик Луи де Фюнес.

Долгие годы Жиро работал актером дубляжа, озвучивая таких голливудских звезд, как Хариссон Форд, Роберт Рэдфорд, Лиам Нисон, Томми Ли Джонс. На французском его голосом говорит и профессор Северус Снейп в серии фильмов о Гарри Поттере.