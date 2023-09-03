Культура 03 сентября 2023, 01:55 Умер актер Кирилл Ильин, снявшийся в фильме о Донбассе «Солнцепек» Портал «Кино-Театр»: актер из «Солнцепека» Кирилл Ильин умер в возрасте 32 лет Кадр из фильма «Хороший день»

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Ушел из жизни 32-летний актер Кирилл Ильин, исполнивший роль Антрацита в военной драме о Донбассе «Солнцепек». Тело актера было обнаружено в его квартире спустя неделю после смерти, сообщил портал «Кино-Театр».

Причины смерти Ильина пока неизвестны.

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Кирилл Ильин родился в Иркутске, где окончил Иркутское театральное училище. После этого актер переехал в Крым. Играл в Севастопольском ТЮЗе, работал художественным руководителем Театра-студии «Мысль».

Молодой актер также снялся в сериалах «Закрытый сезон», «Капитан Голливуд», «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Адвокатъ Ардашевъ: Кровь на палубе».