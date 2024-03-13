Культура 13 марта 2024, 18:40 Умер актер из «Звездных войн» Майкл Калвер Актер из «Звездных войн» и «Мстителей» Майкл Калвер умер на 86-м году жизни Johannes Fabrizius / Википедия

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На 86-м году жизни умер британский актер Майкл Калвер, известный по роли в фильме «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар». Он сыграл капитана имперского корабля Лорта Ниду. Об этом сообщила газета The Sun.

Как стало известно изданию, актер долгое время тяжело болел. Он умер 27 февраля из-за проблем со здоровьем.

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«Нам очень грустно констатировать смерть нашего друга и клиента Майкла Калвера», — написали его агенты.

Многим он запомнил в моменте, когда космический корабль под командованием Ниды упустил «Тысячелетнего сокола». Именно за эту оплошность Дарт Вейдер жестоко убил офицера, а после пафосно заявил: «Извинения приняты».

Однако это не единственная роль британца: всего он сыграл в более чем 50 картинах. Он снимался в фильме «Поездка в Индию» и сериалах «Триллер на диване», «Тайная армия» и «Возвращение Шерлока Холмса». Помимо актерской карьеры, Калвер был политическим активистом.