Культура 25 марта 2024, 12:21 Умер актер из «Убойной силы» Александр Карпухов Актер из сериала «Убойная сила» Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет

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Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Еще одна наипечальнейшая весть <…> Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал Андреев.

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Причину смерти он не назвал.

Александр Карпухов стал известен благодаря эпизодическими ролями в кино, включая культовый сериал «Убойная сила». Кроме того, актер поучаствовал в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», фильме «Елки лохматые» и других картинах. Он также вел телепрограмму «Танц-класс».